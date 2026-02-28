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تم إيقافه

جهاز صوت CD

AZ102S/98

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام.

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الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

  • فضي

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

توصيل منفذ الإدخال لمشغلات الموسيقى المحمولة

يسمح لك توصيل منفذ إدخال MP3 بالتشغيل المباشر لمحتوى MP3 من خلال نظام الصوت الخاص بك. ما عليك سوى توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت من خلال وصلة منفذ الإدخال المضمنة، وستتمكن من الاستمتاع بجودة صوت متميزة أثناء تشغيل موسيقاك المفضلة بواسطة مشغل MP3 المحمول الخاص بك.

موالف FM أو MW للاستمتاع بالراديو

موالف FM أو MW للاستمتاع بالراديو

موالف استيريو FM/MW (AM)

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.