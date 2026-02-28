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تم إيقافه
AZ102S/98
الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام.
فضي
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
يسمح لك توصيل منفذ إدخال MP3 بالتشغيل المباشر لمحتوى MP3 من خلال نظام الصوت الخاص بك. ما عليك سوى توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت من خلال وصلة منفذ الإدخال المضمنة، وستتمكن من الاستمتاع بجودة صوت متميزة أثناء تشغيل موسيقاك المفضلة بواسطة مشغل MP3 المحمول الخاص بك.
موالف استيريو FM/MW (AM)
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