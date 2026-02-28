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جهاز صوت CD

AZ100C/79

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام.

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الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

  • زهري

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.

موالف FM للاستمتاع بالراديو

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المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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