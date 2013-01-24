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مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!
وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!
وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات
مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!
وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!
وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات
زجاجة نظيفة وخالية من الروائح، بفضل تقنية UV-C LED التي تمنع الروائح الكريهة عن طريق تدمير الحمض النووي للبكتيريا المسببة للروائح. وهي عبارة أيضًا عن جهاز محمول لتنقية المياه وتعتبر مثالية للاستخدام في الأماكن الخارجية وأثناء السفر، إذ توفر مياه شرب آمنة من خلال القضاء على 99,999% من مسببات الأمراض المنقولة بالمياه.*
يتم تنشيط ضوء UV-C LED تلقائيًا كل ساعتين للحفاظ على الزجاجة نظيفة وعلى المياه عذبة.
تدوم البطارية لغاية شهر كامل، ويمكن إعادة شحنها بسهولة باستخدام كبل USB المغنطيسي.
مياه شرب آمنة في أي وقت وفي أي مكان، من دون تكلفة المياه المعبأة أو النفايات الناجمة عنها.
عملية عزل للحرارة مفرّغة من الهواء ومؤلفة من طبقتَين، للحفاظ على حرارة المشروبات الباردة والساخنة لساعات طويلة.
إن الزجاجة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والموافق عليه لملامسة الطعام من الدرجة 18/8، لضمان المتانة والسلامة.
يمكن تنظيف كل القطع في الجلاية (50 درجة مئوية كحد أقصى) باستثناء الفلتر والغطاء.
المواصفات العامّة