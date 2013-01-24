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GoZero

زجاجة مياه

AWP2788YL/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان! مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان! مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!
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    GoZero زجاجة مياه

    AWP2788YL/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!

    وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    GoZero زجاجة مياه

    مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!

    وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات

    مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!

    وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    GoZero زجاجة مياه

    مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!

    وداعًا للزجاجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وداعًا للروائح الكريهة من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام. إليك الزجاجات الذكية بميزة التنظيف الذاتي! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل water-purifiers

      مياه نقية، وباردة وساخنة في أي مكان!

      • 20 أونصة/590 مل
      • تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية
      • فولاذ مقاوم للصدأ، عازلة للحرارة
      • أصفر شمسي

      اشرب كمية كافية من المياه باستخدام زجاجة أنظف ومياه نقية

      زجاجة نظيفة وخالية من الروائح، بفضل تقنية UV-C LED التي تمنع الروائح الكريهة عن طريق تدمير الحمض النووي للبكتيريا المسببة للروائح. وهي عبارة أيضًا عن جهاز محمول لتنقية المياه وتعتبر مثالية للاستخدام في الأماكن الخارجية وأثناء السفر، إذ توفر مياه شرب آمنة من خلال القضاء على 99,999% من مسببات الأمراض المنقولة بالمياه.*

      تبقى الزجاجة نظيفة والمياه عذبة

      يتم تنشيط ضوء UV-C LED تلقائيًا كل ساعتين للحفاظ على الزجاجة نظيفة وعلى المياه عذبة.

      يمكنك إعادة شحن الزجاجة بسهولة باستخدام كبل USB المغنطيسي

      تدوم البطارية لغاية شهر كامل، ويمكن إعادة شحنها بسهولة باستخدام كبل USB المغنطيسي.

      مياه شرب آمنة من دون الاعتماد على المياه المعبأة

      مياه شرب آمنة في أي وقت وفي أي مكان، من دون تكلفة المياه المعبأة أو النفايات الناجمة عنها.

      عملية عزل للحرارة من طبقتَين، للحفاظ على درجة الحرارة لساعات

      عملية عزل للحرارة مفرّغة من الهواء ومؤلفة من طبقتَين، للحفاظ على حرارة المشروبات الباردة والساخنة لساعات طويلة.

      زجاجة من الفولاذ المقاوم للصدأ والموافق عليه لملامسة الطعام

      إن الزجاجة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والموافق عليه لملامسة الطعام من الدرجة 18/8، لضمان المتانة والسلامة.

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن تنظيف كل القطع في الجلاية (50 درجة مئوية كحد أقصى) باستثناء الفلتر والغطاء.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        سعة الرضّاعة
        590 مل/20 أونصة
        مواد الزجاجة
        فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة 18/8
        العزل الحراري
        • للحفاظ على البرودة لمدة 24 ساعة
        • للحفاظ على السخونة لمدة 12 ساعة
        اللون
        أصفر شمسي
        مواد الغطاء
        خالٍ من BPA
        البطارية
        بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن

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          • *بناء على نتيجة اختبار من قبل وكالة الاختبارات الدولية وتقديم الاعتمادات SGS، بموجب شروط المختبر.