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AWP1775CH/56
مياه نظيمة لاستحمام منعش
فلتر صغير للدش يمنحك تجربة مريحة ومنعشة عبر التخلص من الكلور المتراكم والمواد الملوثة.
8 لترات/الدقيقة
تم تصنيع الفلتر من مادة تعالج تدفق التحلل الحركي (KDF) المعتمد من شركة NSF والتي يمكنها إزالة الكلور والشوائب المتراكمة مثل الصدأ والرواسب، حتى تتمتّع باستحمام مريح ومنعش بالمياه النظيفة.
تدفق كثيف وسلس للمياه يبلغ 8 لترات في الدقيقة لتجربة استحمام ممتعة.
يتكون الهيكل من مواد لا تسبب الحروق تتكيف تمامًا مع درجة حرارة المياه الساخنة من سخانات المياه التقليدية، ما يضمن الاستخدام الآمن.
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