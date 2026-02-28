تمتع بعالم خدمات الموسيقى عبر الإنترنت

يعتبر الحصول على اشتراك في إحدى خدمات الموسيقى عبر الإنترنت أحد أفضل الطرق للحصول على مجموعة متنوعة من الموسيقى، بما في ذلك أحدث الإصدارات. ويمكنك أيضًا الوصول إلى الموسيقى في أي وقت وأي مكان طالما توفر لديك اتصال بالإنترنت. ومع Philips Hi-Fi اللاسلكي، لن يكون عليك تشغيل الكمبيوتر الخاص بك لتستمتع بخدمة الموسيقى عبر الإنترنت.