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تم إيقافه

سماعة A5 لاسلكية بنظام Hi-Fi

AW5000/10

تمتع بصوت عالي الدقة لكل ما لديك من موسيقى لاسلكيًا.

استمتع بالموسيقى لاسلكيًا وبصوت عالي الدقة باستخدام مكبر الصوت Philips Fidelio اللاسلكي والمزود بنظام Hi-Fi. وتمكّن من دفق الموسيقى بسهولة باستخدام 4 مشغّلات مزودة بنظام Hi-Fi لتجربة مؤثرة تجعلك تندمج تمامًا في عالم الموسيقى.

عرض جميع المزايا

الشغف بالصوت

تمتع بصوت عالي الدقة لكل ما لديك من موسيقى لاسلكيًا.

  • صوت استيريو عالي الدقة

  • قوة 60 واط و4 مضخمات بنظام Hi-Fi

  • مداخل تناظرية

سماعة بزاوية للحصول على صوت استيريو أكثر شمولية

سماعة بزاوية للحصول على صوت استيريو أكثر شمولية

تضم السماعة برامج تشغيل Hi-Fi عالية الجودة ولها زاوية خاصة ومصممة لإنتاج أكثر المراحل الصوتية الممكنة من حيث الشمولية والقدرة على توفير تجربة اندماج كلي. ويوفر وضع برامج التشغيل جودة صوت ديناميكي منقطعة النظير بصرف النظر عن مكان تواجدك في الغرفة. كما يسمح التصميم الفريد أيضًا بملائمة السماعات مع التصميم الداخلي دون عناء.

منفذ الصوت

منفذ الصوت

يسمح لك منفذ الصوت الإضافي بالتوصيل بين مصادر الموسيقى الخارجية ونظام Philips بالإضافة إلى الخيار اللاسلكي. ما عليك سوى توصيل السماعات بمنفذ إدخال الصوت أو مخرج الصوت أو وصلة سماعة الرأس لأي مشغل وسائط، مثل مشغل CD/DVD أو التلفزيون أو مشغل MP3

تمتع بعالم خدمات الموسيقى عبر الإنترنت

تمتع بعالم خدمات الموسيقى عبر الإنترنت

يعتبر الحصول على اشتراك في إحدى خدمات الموسيقى عبر الإنترنت أحد أفضل الطرق للحصول على مجموعة متنوعة من الموسيقى، بما في ذلك أحدث الإصدارات. ويمكنك أيضًا الوصول إلى الموسيقى في أي وقت وأي مكان طالما توفر لديك اتصال بالإنترنت. ومع Philips Hi-Fi اللاسلكي، لن يكون عليك تشغيل الكمبيوتر الخاص بك لتستمتع بخدمة الموسيقى عبر الإنترنت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. تتوفر خدمة Napster في ألمانيا والمملكة المتحدة فقط.