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تم إيقافه

سماعة A3 لاسلكية بنظام Hi-Fi

AW3000/10

تمتع بصوت عالي الدقة لكل ما لديك من موسيقى لاسلكيًا.

استمتع بالموسيقى لاسلكيًا وبصوت عالي الدقة باستخدام مكبر الصوت Philips Fidelio اللاسلكي المزود بنظام Hi-Fi. إذ يمكنك دفق الموسيقى لاسلكيًا باستخدام 4 مشغّلات مزودة بنظام Hi-Fi لتجربة تجعلك تندمج تمامًا في عالم الموسيقى من مكبر صوت صغير الحجم.

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الشغف بالصوت

تمتع بصوت عالي الدقة لكل ما لديك من موسيقى لاسلكيًا.

  • صوت استيريو عالي الدقة

  • 36 واط، 4 مشغلات بنظام Hi-Fi

  • مداخل تناظرية

AirStudio+ Lite للتحكم بالموسيقى من جهازك المحمول

AirStudio+ Lite للتحكم بالموسيقى من جهازك المحمول

يتوفر التطبيق من متجر التطبيقات من Apple وGoogle Play، وهو يكشف تلقائيًا عن الهاتف المحمول وغيره من الأجهزة المتوافقة والمتصلة بشبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك، ما يمنحك تحكمًا فوريًا بالموسيقى. تحكّم بتشغيل الموسيقى ومستوى الصوت وإعدادات الصوت، واستمتع أيضًا بخدمات الموسيقى عبر الإنترنت والراديو عبر الإنترنت من أي جهاز وفي أي مكان.

دعم دفق الموسيقى عبر UPnP

منفذ الصوت

منفذ الصوت

يسمح لك منفذ الصوت الإضافي بالتوصيل بين مصادر الموسيقى الخارجية ونظام Philips بالإضافة إلى الخيار اللاسلكي. ما عليك سوى توصيل السماعات بمنفذ إدخال الصوت أو مخرج الصوت أو وصلة سماعة الرأس لأي مشغل وسائط، مثل مشغل CD/DVD أو التلفزيون أو مشغل MP3

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. تتوفر خدمة Napster في ألمانيا والمملكة المتحدة فقط.