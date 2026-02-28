AirStudio+ Lite للتحكم بالموسيقى من جهازك المحمول

يتوفر التطبيق من متجر التطبيقات من Apple وGoogle Play، وهو يكشف تلقائيًا عن الهاتف المحمول وغيره من الأجهزة المتوافقة والمتصلة بشبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك، ما يمنحك تحكمًا فوريًا بالموسيقى. تحكّم بتشغيل الموسيقى ومستوى الصوت وإعدادات الصوت، واستمتع أيضًا بخدمات الموسيقى عبر الإنترنت والراديو عبر الإنترنت من أي جهاز وفي أي مكان.