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AS351/05
أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android
يوفر مكبر صوت الإرساء هذا صوتًا رائعًا بأسلوب أنيق. يمكنك إرساء هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android لتشغيله وشحنه في الوقت عينه أو شحن أي جهاز آخر عبر USB. يأتي مكبر صوت الإرساء مزود بميزة Songbird لتسهيل مزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر.
للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android
يعد Songbird من برامج الكمبيوتر الشخصي وتطبيقات Android البسيطة سهلة الاستخدام. حيث تسمح لك باكتشاف جميع الوسائط وتشغيلها ومزامنتها بسلاسة مع الكمبيوتر الشخصي. كما أن ميزات إدارة الموسيقى السهلة والفعالة تسمح لك باكتشاف فنانين جدد وأنواع موسيقى في البرنامج مباشرةً من خلال متاجر ملفات الموسيقى والوسائط والخدمات ومواقع ويب. شغّل المكتبة والوسائط من الإنترنت وقم بمزامنتها كلها بسلاسة من الكمبيوتر إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android.
تمت محاذاة مستوى صوت 3L الغني المخصص لكل مضخم صوت بمثالية مع أنابيب الجهير المعدلة بدقة والتي تصدر الجهير من الخلف لنقل أداء جهير شديد الروعة والإحكام من هذه السماعة الصغيرة. والنتيجة؟ تحصل على تجربة استماع واقعية ومؤثرة بشكل غير مسبوق.
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