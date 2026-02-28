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AS141/05
أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android
تقوم محطة الإرساء هذه بتشغيل هاتف Android وشحنه وإيقاظك من النوم حتى على أنغام أغانٍ من هاتفك أو من الراديو. قم بتنزيل التطبيق المجاني الذي يأتي مع وظيفة الموسيقى Songbird لتتمتع بإدارة رائعة للموسيقى إلى جانب المزيد من الميزات الفريدة الأخرى.
للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android
تُعتبر قاعدة الإرساء Philips FlexiDock مثالية للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android. فتصميمها الفريد يجعلها تقوم بوظيفة الإرساء الذكي لمعظم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android، سواء أكان مقبس اتصال الهاتف موجوداً بالأسفل أو على الجانب أو حتى بالأعلى. وتعتبر هذه المرونة المتناهية هي الأولى من نوعها، حيث تتناسب مع الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android والتي قام بتصنيعها مُصنعّين مختلفين من دون أي موضع قياسي واتجاه محدد لمقبس اتصال USB الصغير. كما أن قاعدة الإرساء قابلة للضبط أيضاً لتحمل الهاتف في الوضعين الطولي والعرضي، ما يسمح لك بوضع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android الخاص بك في وسط السماعة.
يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
يضم تطبيق Philips DockStudio المجاني مجموعة غير محدودة من الميزات الفريدة لسماعات الإرساء الخاصة بك. حيث يمكنك الاستماع إلى آلاف محطات راديو الإنترنت من جميع أنحاء العالم واستعراض مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومشاركة ما تستمع إليه مع أصدقائك عبر Facebook أو مشاركة مجموعة صور الفنانين عبر Flickr. يأتي التطبيق مع مشغل الموسيقى Songbird لتتمكن من اكتشاف الوسائط وتشغيلها ومزامنتها بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي الخاص بك والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android. في وضع الساعة، يسمح لك التطبيق بتعيين العديد من التنبيهات الموسيقية المخصصة، كما يقدم تقارير محدثة حول حالة الطقس. أضف إلى ذلك أن التطبيق مجاني تماماً ويمكن تنزيله من Google play.
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