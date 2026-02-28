تدفق الموسيقى عبر Bluetooth من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android

استمع إلى أغانيك المفضلة على سماعة توفر لك صوتاً رائعاً. تقوم سماعة الإرساء هذه من Philips بتشغيل الموسيقى من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android عبر تقنية Bluetooth. ما عليك سوى تنزيل تطبيق Philips DockStudio المجاني وسيتم تشغيل Bluetooth تلقائياً ثم يمكنك توصيله عندما يتم إرساء جهازك. وسيكون في مقدورك الاستمتاع بصوت قوي ومتميز، مع راحة منقطعة النظير. لن تجد ما يضاهيها أبداً!