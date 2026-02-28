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تم إيقافه

سماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

AS111/12

أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

استمتع بصوت رائع عندما تقوم محطة الإرساء Philips AS111/12 التي بين يديك بتشغيل الموسيقى على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android وشحنه أيضاً، كما تقوم بمزامنة ساعته تلقائياً مع ساعة جهازك. تأتي ميزة Songbird ضمن حزمة البيع بحيث يمكنك مزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر الشخصي.

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مع سماعة الإرساء هذه

أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

  • للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android

تدفق الموسيقى عبر Bluetooth من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android

تدفق الموسيقى عبر Bluetooth من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android

استمع إلى أغانيك المفضلة على سماعة توفر لك صوتاً رائعاً. تقوم سماعة الإرساء هذه من Philips بتشغيل الموسيقى من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android عبر تقنية Bluetooth. ما عليك سوى تنزيل تطبيق Philips DockStudio المجاني وسيتم تشغيل Bluetooth تلقائياً ثم يمكنك توصيله عندما يتم إرساء جهازك. وسيكون في مقدورك الاستمتاع بصوت قوي ومتميز، مع راحة منقطعة النظير. لن تجد ما يضاهيها أبداً!

ضوء ليلي خافت

سماعات مصنوعة من النيوديميوم للحصول على صوت نقي ومتوازن

يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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