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AS111/12
أطلق العنان للموسيقى واشحن الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android
استمتع بصوت رائع عندما تقوم محطة الإرساء Philips AS111/12 التي بين يديك بتشغيل الموسيقى على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android وشحنه أيضاً، كما تقوم بمزامنة ساعته تلقائياً مع ساعة جهازك. تأتي ميزة Songbird ضمن حزمة البيع بحيث يمكنك مزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر الشخصي.
للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android
استمع إلى أغانيك المفضلة على سماعة توفر لك صوتاً رائعاً. تقوم سماعة الإرساء هذه من Philips بتشغيل الموسيقى من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android عبر تقنية Bluetooth. ما عليك سوى تنزيل تطبيق Philips DockStudio المجاني وسيتم تشغيل Bluetooth تلقائياً ثم يمكنك توصيله عندما يتم إرساء جهازك. وسيكون في مقدورك الاستمتاع بصوت قوي ومتميز، مع راحة منقطعة النظير. لن تجد ما يضاهيها أبداً!
يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.
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