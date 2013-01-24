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لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت
يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت
يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات
لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت
يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت
يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات
تناسب وظيفة التنقية غرفة بحجم يصل إلى 42 م² **. تصميم مثالي يسمح بتدفق الهواء من 360 درجة ويوفر فعالية تنقية عالية للجسيمات الصغيرة جدًا، لأداء تنقية يصل إلى 165 م³/الساعة من معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) *. إمكانية تنقية الهواء بفعالية في غرفة بحجم يبلغ 20 م² في غضون 17,5 دقائق.
يقوم نظام التنقية HEPA بإزالة 99,95% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر ***. نظام ثلاثي المراحل: الفلتر الأولي، وفلتر HEPA وفلتر الكربون النشط. يلتقط الفلتر الأولي الجسيمات الكبيرة مثل الغبار والشعر. بعد ذلك، يلتقط فلتر HEPA الفيروسات والبكتيريا وغبار المنزل وزغب الحيوانات الأليفة وغبار الطلع والتلوّث الخارجي وعث الغبار وجراثيم العفن والدخان وغيرها من مسببات الحساسية والملوّثات. أخيرًا، يزيل فلتر من الكربون النشط الغازات الضارة والروائح الكريهة.
يكشف مستشعر جودة الهواء عن الجسيمات في الهواء بحجم أقل من 2,5 ميكرومتر ويعرضه في الوقت الحقيقي على شكل معلومات رقمية ومرمّزة بالألوان. يوفر شريط الألوان مؤشرًا بصريًا لجودة الهواء في الداخل، ويتراوح اللون من الأزرق (جيدة) إلى الأرجواني (معتدلة) فالزهري (رديئة) والأحمر (رديئة جدًا). تعرض الشاشة في الوقت الحقيقي أيضًا درجة الحرارة في الداخل وتنبيهًا لتغيير الفلتر.
لتوفير تدفق لطيف من الهواء المنعش، ما يعتبر مثاليًا لجعل الغرف التي تشكو من درجات حرارة أدفأ مريحة أكثر. يقوم وضع المروحة بإخراج هواء نقي فقط، لضمان تنفس هواء نظيف ومنعش في المنزل.
يقوم العنصر من السيراميك بتسخين الهواء في غضون 3 ثوانٍ فقط للتعامل مع البيئات الباردة بسرعة تامة. لا يخرج وضع التدفئة سوى هواء نقي، ما يسمح لك بتنفس هواء نظيف ودافئ في المنزل.
تأرجح قابل للضبط بمقدار 350 درجة لتمكين توزيع الهواء كما تحتاج إليه عبر الغرفة.
اختر من بين 3 مستويات لسرعة المروحة: 7,5 واط و15 واط و25 واط، أو 3 مستويات لسرعة التدفئة: 1250 واط و1500 واط و2200 واط. استمتع دائمًا بهواء نقي بغض النظر عن الإعداد الذي تحدده، وتنفس هواء نقيًا ونظيفًا.
3 إعدادات لعرض الأضواء. يعرض خيار الإضاءة الكاملة حلقة ضوء للإشارة إلى وضع التدفئة أو المروجة ومستشعر جودة الهواء. أما خيار الإضاءة الجزئية فيعرض مستشعر جودة الهواء فقط. ويقوم خيار وضع النوم بإطفاء كل الأضواء في الجهاز.
ينتج التصميم بدون شفرات دفقًا مستمرًا من الهواء النقي بفضل شفرات غير مكشوفة وتدور بسرعة، لمستوى سلامة إضافي.
جهاز تحكّم عن بُعد مغنطيسي لعملية تشغيل سهلة وللعودة بسهولة إلى قاعدة الإرساء في الجهاز.
Performance
الميزات
مراحل التنقية
المحتويات
التصميم واللون الخارجي
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
استبدال
الخدمة
FY3430/30
FY2180/30