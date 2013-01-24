مستشعر جودة الهواء، ودرجة الحرارة وحالة الفلتر

يكشف مستشعر جودة الهواء عن الجسيمات في الهواء بحجم أقل من 2,5 ميكرومتر ويعرضه في الوقت الحقيقي على شكل معلومات رقمية ومرمّزة بالألوان. يوفر شريط الألوان مؤشرًا بصريًا لجودة الهواء في الداخل، ويتراوح اللون من الأزرق (جيدة) إلى الأرجواني (معتدلة) فالزهري (رديئة) والأحمر (رديئة جدًا). تعرض الشاشة في الوقت الحقيقي أيضًا درجة الحرارة في الداخل وتنبيهًا لتغيير الفلتر.