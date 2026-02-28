مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في الاستماع أثناءها إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعة واحدة) واختيار محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة أثناء الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا للتحول إلى وضع توفير الطاقة والاستعداد الصامت. مع مؤقت النوم، دَع النعاس يغلبك على ألحان موسيقى منسق الأغاني المفضل لديك على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق حول الطاقة المهدورة.