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تم إيقافه
AJ5305D/12
استمتع بالموسيقى المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone باستخدام الموصل السريع الجديد! ما عليك سوى إرسائه مباشرة على مكبر الصوت لتشغيل النغمات المختارة بصوت رائع. كما أنها تقوم أيضًا بشحن الجهاز أثناء تشغيله. وبذلك، تجنبّك القلق حيال نفاد البطارية.
يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في الاستماع أثناءها إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعة واحدة) واختيار محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة أثناء الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا للتحول إلى وضع توفير الطاقة والاستعداد الصامت. مع مؤقت النوم، دَع النعاس يغلبك على ألحان موسيقى منسق الأغاني المفضل لديك على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق حول الطاقة المهدورة.
ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.
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