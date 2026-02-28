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تم إيقافه

راديو مزود بساعة منبّه لجهاز iPod/iPhone

AJ5300D/05

الاستيقاظ على الأنغام المفضلة

استيقظ على الساعة المزودة براديو من Philips. يمنحك التطبيق المجاني من Philips إمكانية الاستمتاع بتجربة أفضل عند الاستيقاظ والاستماع إلى الراديو، في حين تمنحك طاقة الإخراج في الجهاز بقدرة 4 واط (RMS) صوتًا قويًا وواضحًا. ما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو iPhone حتى لو كان في جرابه.

عرض جميع المزايا

من iPod/iPhone وراديو

الاستيقاظ على الأنغام المفضلة

  • مع موصل من 30 دبوسًا

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • FM، منبه مزدوج

  • 4 واط

منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.

استيقظ على موسيقى iPod‏/موسيقى iPhone/نغمات محطات الراديو

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.