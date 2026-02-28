ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AJ5300D/05
الاستيقاظ على الأنغام المفضلة
استيقظ على الساعة المزودة براديو من Philips. يمنحك التطبيق المجاني من Philips إمكانية الاستمتاع بتجربة أفضل عند الاستيقاظ والاستماع إلى الراديو، في حين تمنحك طاقة الإخراج في الجهاز بقدرة 4 واط (RMS) صوتًا قويًا وواضحًا. ما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو iPhone حتى لو كان في جرابه.
مع موصل من 30 دبوسًا
لأجهزة iPod أو iPhone
FM، منبه مزدوج
4 واط
يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
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