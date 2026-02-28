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تم إيقافه
AJ5030/05
الاستيقاظ والابتهاج
استمتع بالراحة عندما تشاهد الوقت يُشرق على أي سطح تريد. يمكنك زيادة نقاوة الصورة أو قلبها وبذلك تصبح دائمًا واضحة وسهلة القراءة سواء على الحائط أو على السقف. يمكن لهذه الساعة أيضًا ضبط الوقت تلقائيًا وتوفير حرية اختيار التنبيه من بين الألحان أو محطات الراديو أو صفارة المنبه.
عرض الوقت
اعرض صور الوقت بدقة دائمًا مع عنصر التحكم بالتركيز سهل الاستخدام. يمكنك ضبط عنصر التحكم بالتركيز للحفاظ على وضوح الصورة المعروضة التي تتراوح بين 1 و2.5 م. استمتع بعرض صور نقية ودقيقة وبمشاهدة واضحة للوقت في كل مرة.
يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعة) واختيار محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقى مشغل الأغاني المفضل على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.
تعرض هذه الساعة المزودة براديو الوقت على الحائط أو السقف لتتمكن من المشاهدة براحة تامة. ومع ميزة التحكم بالقلب، يمكنك التدوير الفوري للوقت المعروض لـ 180 درجة لتسهيل المشاهدة من أي مكان في الغرفة.
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