إعادة التنبيه لغفوة إضافية

للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.