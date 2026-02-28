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تم إيقافه

AJ3916/12

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وقت تنبيه مزدوج

وقت تنبيه مزدوج

يأتي نظام صوت Philips مزوداً بتوقيتين للمنبه. عيّن واحداً لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.

مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.

استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.

المواصفات التقنية

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