ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AJ3270D/05
الاستيقاظ على موسيقى iPod أو iPhone
اشعر بالمتعة عندما تبدأ نهارك بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك من iPod/iPhone. يمكن لهذه الساعة الصغيرة تشغيل أحدث طرازات iPod/iPhone وشحنها، حتى عندما تكون داخل الحقائب الواقية.ويمكنك، إذا ما رغبت بذلك، الاستيقاظ على أنغام الراديو أو على صفارة منبه.
مع موصل من 30 دبوسًا
لأجهزة iPod أو iPhone
FM، منبه مزدوج
2 واط
يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.
ويمكن التحكم بسهولة بوقت تشغيل الراديو عن طريق تعيين عدد الدقائق المفضل على المؤقت الرقمي، ويقوم المؤقت بالعد التلقائي التنازلي للوقت وإيقاف تشغيل الراديو عند نهاية الجلسة.
المراجعات