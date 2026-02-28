المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

ساعة مزودة براديو لجهاز iPod/iPhone

AJ3270D/05

الاستيقاظ على موسيقى iPod أو iPhone

اشعر بالمتعة عندما تبدأ نهارك بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك من iPod/iPhone. يمكن لهذه الساعة الصغيرة تشغيل أحدث طرازات iPod/iPhone وشحنها، حتى عندما تكون داخل الحقائب الواقية.ويمكنك، إذا ما رغبت بذلك، الاستيقاظ على أنغام الراديو أو على صفارة منبه.

عرض جميع المزايا

الاستيقاظ على موسيقى iPod أو iPhone

  • مع موصل من 30 دبوسًا

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • FM، منبه مزدوج

  • 2 واط

موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.

إمكانية ضبط درجة سطوع شاشة العرض لراحة قصوى عند المشاهدة

إمكانية ضبط درجة سطوع شاشة العرض لراحة قصوى عند المشاهدة

ويمكن التحكم بسهولة بوقت تشغيل الراديو عن طريق تعيين عدد الدقائق المفضل على المؤقت الرقمي، ويقوم المؤقت بالعد التلقائي التنازلي للوقت وإيقاف تشغيل الراديو عند نهاية الجلسة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.