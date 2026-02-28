الاستيقاظ على موسيقى iPod أو iPhone

اشعر بالمتعة عندما تبدأ نهارك بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك من iPod/iPhone. يمكن لهذه الساعة الصغيرة تشغيل أحدث طرازات iPod/iPhone وشحنها، حتى عندما تكون داخل الحقائب الواقية.ويمكنك، إذا ما رغبت بذلك، الاستيقاظ على أنغام الراديو أو على صفارة منبه.