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AJ3226/12

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وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.

استيقظ على أنغام محطة الراديو المفضلة لديك أو صافرة المنبه

استيقظ على أنغام محطة الراديو المفضلة لديك أو صافرة المنبه

استيقظ على صوت محطة الراديو المفضلة لديك أو على صافرة المنبه، ما عليك سوى ضبط المنبه في ساعة Philips المزودة براديو لإيقاظك على صوت محطة الراديو التي استمعت إليها في آخر مرة أو اختيار الاستيقاظ على صوت الصافرة. وعندما يحين وقت الاستيقاظ، سيتم التشغيل التلقائي لراديو ساعة Philips على هذه المحطة أو سيتم تشغيل صوت الصافرة.

المواصفات التقنية

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