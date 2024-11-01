AJ3122/12
هذا المنتج لم يعد متاحا
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استيقظ على صوت محطة الراديو المفضلة لديك أو على صافرة المنبه، ما عليك سوى ضبط المنبه في ساعة Philips المزودة براديو لإيقاظك على صوت محطة الراديو التي استمعت إليها في آخر مرة أو اختيار الاستيقاظ على صوت الصافرة. وعندما يحين وقت الاستيقاظ، سيتم التشغيل التلقائي لراديو ساعة Philips على هذه المحطة أو سيتم تشغيل صوت الصافرة.
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يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.
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