مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.