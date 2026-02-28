وضع الألعاب كطريقة ممتعة لتعلم قراءة الوقت

اجمع بين التعليم والمتعة مع هذه الساعة الناطقة. اضغط على زر "Game" وستنتقل الساعة إلى وضع الألعاب. تبدأ الساعة عندئذ بعرض الوقت بشكل عشوائي وبتنسيق تناظري أو رقمي منتظرة من طفلك أن يضبط الوقت ليطابق ما يتم عرضه، وأن يضغط على زر "Tell Time" عند الانتهاء. إذا كانت الإجابة صحيحة، ستصفق الساعة، أما إذا كانت الإجابة خاطئة فسيصدر عن الساعة أصوات كوميدية تشجعه على المحاولة مرة أخرى. يساعد وضع الألعاب الأطفال على تعلم قراءة الوقت بتنسيق تناظري ورقمي وبلغات متعددة. عزز قدرات طفلك التعليمية وأدخل المرح في التعليم اليوم.