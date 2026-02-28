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AJ310/12
الساعة الناطقة المرحة
تك، توك، إنها ساعة ناطقة. انقر على زر ساعة Philips للاستماع إلى الإعلان عن الوقت باللغة الإنجليزية، أو الفرنسية، أو الألمانية. وعند تشغيلها في وضع الألعاب، تعرض أوقاتاً عشوائية، مع الإجابة الصحيحة. يضيء مصباح LED بضوء أحمر أو أخضر عندما يحين وقت النوم/الاستيقاظ.
املأ أوقات نومك وصباحك بالحيوية والسعادة بواسطة نوع مختلف من الساعات. حيث تم تزويد راديو Philips الذي يحتوي على ساعة ومنبهات مزدوجة بأضواء خاصة وأصوات منبهات متميزة. عيّن منبه النوم، وعندما يأتي الوقت المحدد ستتوهج الشاشة باللون الأحمر لعدة دقائق لتذكير الكل بموعد النوم. أما مع منبه الاستيقاظ، فستتحول الشاشة إلى اللون الأخضر. ويُستخدم بالتوازي مع هذه الأضواء الملونة نطاق من الأصوات المحددة الخاصة التي تقوم أيضاً بتذكير الصغار عندما يحين وقت النوم أو وقت الاستيقاظ لبدء يوم جديد رائع.
اجمع بين التعليم والمتعة مع هذه الساعة الناطقة. اضغط على زر "Game" وستنتقل الساعة إلى وضع الألعاب. تبدأ الساعة عندئذ بعرض الوقت بشكل عشوائي وبتنسيق تناظري أو رقمي منتظرة من طفلك أن يضبط الوقت ليطابق ما يتم عرضه، وأن يضغط على زر "Tell Time" عند الانتهاء. إذا كانت الإجابة صحيحة، ستصفق الساعة، أما إذا كانت الإجابة خاطئة فسيصدر عن الساعة أصوات كوميدية تشجعه على المحاولة مرة أخرى. يساعد وضع الألعاب الأطفال على تعلم قراءة الوقت بتنسيق تناظري ورقمي وبلغات متعددة. عزز قدرات طفلك التعليمية وأدخل المرح في التعليم اليوم.
اشحن الوحدة بالطاقة من أي منفذ تيار متردد.
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