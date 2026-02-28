ضمان لمدة عامين
ADR81BLX1
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب.
دقة كاملة الوضوح 1080p
اكتشاف التصادم التلقائي
مؤشر التعب وتنبيه السائق
التقاط سهل في حالات الطوارئ
فور تشغيل السيارة، يبدأ مسجل الفيديو أثناء القيادة بالعمل تلقائيًا.
في حال حدوث تصادم، يتم حفظ تسجيل تلقائي في حالات الطوارئ لضمان الاحتفاظ بدليل ومنع الاستبدال.
يظهر مؤشر التعب تطور تعب السائق، وسيعرض رسالة تحذير بصرية وسمعية عندما يحين الوقت لأخذ قسط من الراحة.
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