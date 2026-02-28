حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب.