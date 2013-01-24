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حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات
فور تشغيل السيارة، يبدأ مسجل الفيديو أثناء القيادة بالعمل تلقائيًا.
في حال حدوث تصادم، يتم حفظ تسجيل تلقائي في حالات الطوارئ لضمان الاحتفاظ بدليل ومنع الاستبدال.
يظهر مؤشر التعب تطور تعب السائق، وسيعرض رسالة تحذير بصرية وسمعية عندما يحين الوقت لأخذ قسط من الراحة.
التقط تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p
إعادة تشغيل فورية من أجل توضيح الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، مع دليل مطبوع مثبّت لدعم عملية المطالبة بالتأمين وتسريعها
تضمن خاصية الالتقاط السهل من Philips توفر أزرار تسجيل سريعة وسهلة الاستعمال في حالات الطوارئ. التقط كل ما حدث على الطريق واحفظه عندما تدعو الحاجة: زر واحد محدد بوضوح على الجهاز، وزر آخر على محوّل ولاعة السجائر.
التقط أدق التفاصيل ليلاً ونهارًا، مع رؤية ليلية محسّنة إلى أقصى حد.
تعرض Philips خبرتها العالمية في عالم السيارات لتوفير أفضل أداء في فئتها وجودة تدوم طويلاً. اهتزاز عالٍ ومقاومة ضد الحرارة مع تصديق من قبل CE/ FCC للتركيب والاستخدام الآمنين والتثبيت المتين مع سهولة الضبط والتعديل.
التقط مشاهد أكثر مع زاوية مثبّتة عريضة جدًا 156 درجة
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