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ADR810

مسجل الفيديو أثناء القيادة

ADR81BLX1
  • حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
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    ADR810 مسجل الفيديو أثناء القيادة

    ADR81BLX1

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات

    ADR810 مسجل الفيديو أثناء القيادة

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات

    ADR810 مسجل الفيديو أثناء القيادة

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع براحة البال خلال القيادة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اشعر بالأمان بفضل وظائف السلامة التلقائية، واكتشاف التصادم، والالتقاط السهل في حالات الطوارئ، وتنبيه التحذير من التعب. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل windshield-mount

      حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

      مع اكتشاف التصادم والتقاط سهل في حالات الطوارئ

      • دقة كاملة الوضوح 1080p
      • اكتشاف التصادم التلقائي
      • مؤشر التعب وتنبيه السائق
      • التقاط سهل في حالات الطوارئ
      التسجيل التلقائي عند تشغيل السيارة

      التسجيل التلقائي عند تشغيل السيارة

      فور تشغيل السيارة، يبدأ مسجل الفيديو أثناء القيادة بالعمل تلقائيًا.

      اكتشاف التصادم والتسجيل التلقائي في حالات الطوارئ

      اكتشاف التصادم والتسجيل التلقائي في حالات الطوارئ

      في حال حدوث تصادم، يتم حفظ تسجيل تلقائي في حالات الطوارئ لضمان الاحتفاظ بدليل ومنع الاستبدال.

      مؤشر التعب وتنبيه السائق

      مؤشر التعب وتنبيه السائق

      يظهر مؤشر التعب تطور تعب السائق، وسيعرض رسالة تحذير بصرية وسمعية عندما يحين الوقت لأخذ قسط من الراحة.

      تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p

      تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p

      التقط تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p

      إعادة تشغيل فورية مع دليل مطبوع مثبّت

      إعادة تشغيل فورية مع دليل مطبوع مثبّت

      إعادة تشغيل فورية من أجل توضيح الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، مع دليل مطبوع مثبّت لدعم عملية المطالبة بالتأمين وتسريعها

      التقاط سهل في حالات الطوارئ، للتحكم الدائم في حالات عدم اليقين

      التقاط سهل في حالات الطوارئ، للتحكم الدائم في حالات عدم اليقين

      تضمن خاصية الالتقاط السهل من Philips توفر أزرار تسجيل سريعة وسهلة الاستعمال في حالات الطوارئ. التقط كل ما حدث على الطريق واحفظه عندما تدعو الحاجة: زر واحد محدد بوضوح على الجهاز، وزر آخر على محوّل ولاعة السجائر.

      رؤية ليلية مثالية

      رؤية ليلية مثالية

      التقط أدق التفاصيل ليلاً ونهارًا، مع رؤية ليلية محسّنة إلى أقصى حد.

      جودة المعدات الأصلية

      جودة المعدات الأصلية

      تعرض Philips خبرتها العالمية في عالم السيارات لتوفير أفضل أداء في فئتها وجودة تدوم طويلاً. اهتزاز عالٍ ومقاومة ضد الحرارة مع تصديق من قبل CE/ FCC للتركيب والاستخدام الآمنين والتثبيت المتين مع سهولة الضبط والتعديل.

      عدسة بزاوية عريضة 156 درجة

      عدسة بزاوية عريضة 156 درجة

      التقط مشاهد أكثر مع زاوية مثبّتة عريضة جدًا 156 درجة

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التسمية
        ADR810
        التقنية
        مسجل فيديو تلقائي أثناء القيادة
        اللغات
        الإنكليزية والصينية واليابانية
        واجهة
        جهاز USB صغير بسعة 2.0، تقنية HDMI، مكبر صوت
        حرارة التشغيل
        -10 ~ 65  درجة مئوية
        درجة حرارة التخزين
        -20 ~ 70  درجة مئوية
        تنسيق الملف
        ‎.MOV، ضغط الفيديو بتنسيق H.264
        عدسة ثابتة
        عدسة بزاوية عريضة جدًا 156 درجة
        الذاكرة الداخلية
        ذاكرة فلاش للواجهة الطرفية التسلسلية SPI بسعة 64 ميغابايت
        ذاكرة الوصول العشوائي
        64 ميغا × 16 بت (1 غيغابت) DDR2 ‏SDRAM
        وقت التسجيل
        160 دقيقة على 16 غيغابايت للحصول على دقة كاملة الوضوح
        شاشة عرض
        شاشة LCD مقاس 2.7 بوصة
        مستشعر G
        نعم
        التعريض التلقائي
        نعم
        توازن اللون الأبيض التلقائي
        نعم
        رؤية أفضل في الليل
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي لشاشة LCD
        نعم
        تسجيل متواصل سلس
        نعم
        التسجيل التلقائي
        نعم
        نطاق فتحة العدسة
        F/#2.0
        اكتشاف التصادم
        نعم
        طابع التاريخ والوقت
        نعم
        مستشعر الصور
        CMOS بدقة 2.1 ميغابكسل
        دقة الفيديو
        دقة كاملة الوضوح (1920×1080p) بمعدل 30 إطارًا في الثانية
        حماية الملفات في حالات الطوارئ
        نعم
        وسيلة التسجيل (ذاكرة خارجية)
        بطاقة Micro SD (حتى 32 غيغابايت)

      • بيانات العلبة

        EAN1
        6947939173983
        EAN3
        6947939173990

      • الملحقات المضمّنة

        الملحقات
        سلك 12 فولت، دعامة التركيب
        طول كبل الطاقة
        4  أمتار
        الطاقة
        محوّل سيارة 12 فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        106.7 × 50.0 × 32.5  ملليمترًا
        وزن المنتج
        83  غ
        وزن العلبة (بما في ذلك المنتج)
        370  غ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
        ميزات المنتج
        مع ميزة الالتقاط السهل في حالات الطوارئ

      • بيانات لوجيستية

        EAN (الصين)
        6947939172160
        رمز الطلب (الصين)
        17216030
        الكمية في العلبة
        1
        المرجع
        ADR81BLX1

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