المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف

ADR610مسجل الفيديو أثناء القيادة

ADR61BLX1

حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه.

عرض جميع المزايا

مع اكتشاف التصادم وتنبيه التحذير من التعب

حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

  • دقة كاملة الوضوح 1080p

  • اكتشاف التصادم التلقائي

  • مؤشر التعب وتنبيه السائق

التسجيل التلقائي عند تشغيل السيارة

التسجيل التلقائي عند تشغيل السيارة

فور تشغيل السيارة، يبدأ مسجل الفيديو أثناء القيادة بالعمل تلقائيًا.

اكتشاف التصادم والتسجيل التلقائي في حالات الطوارئ

اكتشاف التصادم والتسجيل التلقائي في حالات الطوارئ

في حال حدوث تصادم، يتم حفظ تسجيل تلقائي في حالات الطوارئ لضمان الاحتفاظ بدليل ومنع الاستبدال.

مؤشر التعب وتنبيه السائق

مؤشر التعب وتنبيه السائق

يظهر مؤشر التعب تطور تعب السائق، وسيعرض رسالة تحذير بصرية وسمعية عندما يحين الوقت لأخذ قسط من الراحة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.