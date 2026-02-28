ضمان لمدة عامين
ADR61BLX1
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه.
دقة كاملة الوضوح 1080p
اكتشاف التصادم التلقائي
مؤشر التعب وتنبيه السائق
فور تشغيل السيارة، يبدأ مسجل الفيديو أثناء القيادة بالعمل تلقائيًا.
في حال حدوث تصادم، يتم حفظ تسجيل تلقائي في حالات الطوارئ لضمان الاحتفاظ بدليل ومنع الاستبدال.
يظهر مؤشر التعب تطور تعب السائق، وسيعرض رسالة تحذير بصرية وسمعية عندما يحين الوقت لأخذ قسط من الراحة.
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