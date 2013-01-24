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ADR610

مسجل الفيديو أثناء القيادة

ADR61BLX1
  • حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
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    ADR610 مسجل الفيديو أثناء القيادة

    ADR61BLX1

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

    ADR610 مسجل الفيديو أثناء القيادة

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

    ADR610 مسجل الفيديو أثناء القيادة

    حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

    استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

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      مع اكتشاف التصادم وتنبيه التحذير من التعب

      • دقة كاملة الوضوح 1080p
      • اكتشاف التصادم التلقائي
      • مؤشر التعب وتنبيه السائق
      التسجيل التلقائي عند تشغيل السيارة

      التسجيل التلقائي عند تشغيل السيارة

      فور تشغيل السيارة، يبدأ مسجل الفيديو أثناء القيادة بالعمل تلقائيًا.

      اكتشاف التصادم والتسجيل التلقائي في حالات الطوارئ

      اكتشاف التصادم والتسجيل التلقائي في حالات الطوارئ

      في حال حدوث تصادم، يتم حفظ تسجيل تلقائي في حالات الطوارئ لضمان الاحتفاظ بدليل ومنع الاستبدال.

      مؤشر التعب وتنبيه السائق

      مؤشر التعب وتنبيه السائق

      يظهر مؤشر التعب تطور تعب السائق، وسيعرض رسالة تحذير بصرية وسمعية عندما يحين الوقت لأخذ قسط من الراحة.

      تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p

      تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p

      التقط تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p

      إعادة تشغيل فورية مع دليل مطبوع مثبّت

      إعادة تشغيل فورية مع دليل مطبوع مثبّت

      إعادة تشغيل فورية من أجل توضيح الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، مع دليل مطبوع مثبّت لدعم عملية المطالبة بالتأمين وتسريعها

      مصمم للعمل في ظل ظروف القيادة الصعبة

      تم تزويد مسجل الفيديو التلقائي أثناء القيادة من Philips بمكونات ذات جودة عالية، لضمان المقاومة ضد الاهتزازات ودرجات الحرارة القاسية.

      معتمد من CCC/CE/FCC للتركيب والاستخدام الآمنين

      يمتثل مسجل الفيديو التلقائي أثناء القيادة من Philips للتصديقات الدولية وخضع لاختبارات التداخل الكهرومغناطيسي من أجهزة مثل GPS أو الهاتف المحمول.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التسمية
        ADR610
        التقنية
        مسجل فيديو تلقائي أثناء القيادة
        اللغات
        الإنكليزية والصينية واليابانية
        واجهة
        جهاز USB صغير بسعة 2.0، تقنية HDMI، مكبر صوت
        حرارة التشغيل
        0 ~ 65  درجة مئوية
        درجة حرارة التخزين
        -20 ~ 70  درجة مئوية
        تنسيق الملف
        ‎.MOV، ضغط الفيديو بتنسيق H.264
        عدسة ثابتة
        نطاق الرؤية زاوية عريضة (قطرية) 100 درجة
        الذاكرة الداخلية
        ذاكرة فلاش للواجهة الطرفية التسلسلية SPI بسعة 64 ميغابايت
        ذاكرة الوصول العشوائي
        64 ميغا x‏ 16 بت (1 غيغابت) DDR2 ‏SDRAM
        وقت التسجيل
        200 دقيقة على 16 غيغابايت بدقة كاملة الوضوح
        شاشة عرض
        شاشة LCD مقاس 2 بوصة
        مستشعر G
        نعم
        التعريض التلقائي
        نعم
        توازن اللون الأبيض التلقائي
        نعم
        رؤية أفضل في الليل
        لا
        إيقاف التشغيل التلقائي لشاشة LCD
        نعم
        تسجيل متواصل سلس
        نعم
        التسجيل التلقائي
        نعم
        نطاق فتحة العدسة
        F/#2.0
        اكتشاف التصادم
        نعم
        طابع التاريخ والوقت
        نعم
        مستشعر الصور
        CMOS بدقة 3.1 ميغابكسل
        دقة الفيديو
        دقة كاملة الوضوح (1920×1080p) بمعدل 30 إطارًا في الثانية
        حماية الملفات في حالات الطوارئ
        نعم
        وسيلة التسجيل (ذاكرة خارجية)
        بطاقة Micro SD صغيرة (حتى 32 غيغابايت)

      • بيانات العلبة

        EAN1
        6947939174027
        EAN3
        6947939174034

      • الملحقات المضمّنة

        الملحقات
        سلك 12 فولت، دعامة التركيب
        طول كبل الطاقة
        4  أمتار
        الطاقة
        محوّل سيارة 12 فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        72.8 × 53.3 × 31.34  ملليمترًا
        وزن المنتج
        60  غ
        وزن العلبة (بما في ذلك المنتج)
        280  غ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
        ميزات المنتج
        مع تنبيه من التعب

      • بيانات لوجيستية

        EAN (الصين)
        6947939172382
        رمز الطلب (الصين)
        17238230
        الكمية في العلبة
        1
        المرجع
        ADR61BLX1

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