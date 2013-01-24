حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات

استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات