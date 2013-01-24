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حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حارسك الشخصي للسلامة على الطرقات
استمتع بقيادة آمنة، سيحميك مسجل القيادة من Philips للسيارات في حال حصول أي شيء غير متوقع. اعتمد على وظائف آلية ذكية، وأداء فيديو ممتاز لتوفير دليل وضاح جدًا عندما تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
فور تشغيل السيارة، يبدأ مسجل الفيديو أثناء القيادة بالعمل تلقائيًا.
في حال حدوث تصادم، يتم حفظ تسجيل تلقائي في حالات الطوارئ لضمان الاحتفاظ بدليل ومنع الاستبدال.
يظهر مؤشر التعب تطور تعب السائق، وسيعرض رسالة تحذير بصرية وسمعية عندما يحين الوقت لأخذ قسط من الراحة.
التقط تفاصيل زاهية مع دقة كاملة الوضوح 1080p
إعادة تشغيل فورية من أجل توضيح الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، مع دليل مطبوع مثبّت لدعم عملية المطالبة بالتأمين وتسريعها
تم تزويد مسجل الفيديو التلقائي أثناء القيادة من Philips بمكونات ذات جودة عالية، لضمان المقاومة ضد الاهتزازات ودرجات الحرارة القاسية.
يمتثل مسجل الفيديو التلقائي أثناء القيادة من Philips للتصديقات الدولية وخضع لاختبارات التداخل الكهرومغناطيسي من أجهزة مثل GPS أو الهاتف المحمول.
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