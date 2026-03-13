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السلسلة 600 مروحة عمودية

تم إيقافه

الدعم

السلسلة 600مروحة عمودية

ACP620/01

السلسلة 600 مروحة عمودية

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

ACP610/01 user manual ACP620/01 user manual ACP625/01 user manual

  • PDF ملف, 5 MB
  • 13 March 2026

استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.

  • PDF ملف
  • 16 October 2026

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