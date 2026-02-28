مراقبة الهواء والتفاعل معه وتنقيته تلقائيًا

AeraSense هو مستشعر يتعرف بدقة على الجسيمات الدقيقة الأصغر حتى من جسيمات PM2.5 (بما في ذلك مسببات الحساسية المحمولة في الهواء الأكثر شيوعًا في الأماكن المغلقة). ثم يعالج هذه المعلومات للتأكد من ضبط إعدادات جهاز تنقية الهواء على المستوى المثالي الملائم لظروف الهواء الحالية ولتوفير الطمأنينة بشكل مستمر. ثم يقدِّم إليك ملاحظات عن جودة الهواء في المكان المغلق في الوقت الحقيقي من خلال عرض مستوى جسيمات PM2.5.