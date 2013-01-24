تنشق هواء أنقى

أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات