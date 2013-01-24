الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

1000i Series

منقي الهواء

AC1215/91
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1) تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1) تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    1000i Series منقي الهواء

    AC1215/91
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    1000i Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    1000i Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل منقي الهواء

      تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

      إزالة 99,9% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (2، 3، 4)

      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 63 م²
      • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
      • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
      تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 63 م²

      تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 63 م²

      إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 63 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 270 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 11 دقيقة. (1)

      يلتقط فلتر HEPA ‏99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

      يلتقط فلتر HEPA ‏99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

      بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (4)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.

      عرض جودة الهواء

      عرض جودة الهواء

      يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 مع حلقة ألوان بديهية.

      الوضع التلقائي و5 مستويات سرعة يدوية

      الوضع التلقائي و5 مستويات سرعة يدوية

      شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من 5 مستويات سرعة: وضع النوم وسرعة1 وسرعة2 وسرعة 3 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

      تحكم ذكي بالضوء

      يمكن إطفاء مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي الإزعاج الناتج من الضوء.

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 30 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.

      مؤشر الفلتر الذكي

      يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
        325 * 210 * 543
        الوزن
        5.3 kg

      • مدى الاستفادة

        إعدادات السرعة اليدوية
        5 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة 2، السرعة 3، السرعة القصوى)
        إضاءة محيطة تلقائية
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        حلقة ألوان، ملاحظات رقمية
        الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
        32 ديسيبل
        الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
        60 ديسيبل
        الوضع التلقائي
        نعم
        وضع السكون
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8 m

      • موفرة للطاقة

        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        &lt;0.5 W
        فولتية
        220-240 V
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        30 W

      • الصيانة

        الخدمة
        ضمان عالمي لمدة سنتين
        فلتر HEPA بديل
        فلتر HEPA FY1410 -‏ 24 شهرًا
        فلتر AC بديل
        فلتر AC FY1413 -‏ 12 شهرًا

      • Performance

        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
        270 م³/س
        حجم الغرفة (NRCC)
        لغاية 63 م²
        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جسيمات PM2.5
        تصفية
        فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        99,9%

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م3 وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك، للمساعدة في التهوية وتوفير الهواء النقي (وكالة حماية البيئة الأمريكية).