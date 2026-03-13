تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
جميع السلاسل
السلسلة 1000i منقي الهواء
تم إيقافه
الدعم
AC1215/30
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
DAP UK-DC20 AC1214 - English (US)
User Manual Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/30
جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1فلتر HEPA NanoProtect
منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000iفلتر الكربون النشط
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك