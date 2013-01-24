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Standard

مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

9007C1
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    Standard مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    9007C1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار كل شركات تصنيع السيارات الرئيسية في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بسعر تنافسي. إكتشف كلّ المميزات

    Standard مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار كل شركات تصنيع السيارات الرئيسية في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بسعر تنافسي. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار كل شركات تصنيع السيارات الرئيسية في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بسعر تنافسي. إكتشف كلّ المميزات

    Standard مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار كل شركات تصنيع السيارات الرئيسية في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بسعر تنافسي. إكتشف كلّ المميزات

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      مصابيح Philips القياسية

      • نوع المصباح: HB5
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 65/55 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات الأفضل في فئتها من Philips في سوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف رفع مستوى السلامة والراحة لعملائنا إلى أقصى حد أثناء القيادة. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001 و‏ISO 14001 وQSO 9000).

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع للخلف/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

      استبدل المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      يوصى بشدة بتغييرهما معًا للحصول على أداء ضوء متماثل.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        65/55  واط

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8711500245502
        EAN3
        8727900370966
        نوع العلبة
        C1

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • المصابيح النهارية
        • ضوء الضباب الأمامي
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        قياسية
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        HB5
        التسمية
        9007C1
        القاعدة
        PX29t

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.539  كلغ
        الارتفاع
        9.9  سم
        الطول
        27.5  سم
        العرض
        11.4  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        47.1  غ
        الارتفاع
        9,3  سم
        الطول
        5.4  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        10
        الوزن الصافي لكل قطعة
        40.1  غ
        كمية الحزمة
        1
        العرض
        5.4  سم

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        9007C1
        رمز الطلب
        24550230

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        قياسية
        ميزات المنتج
        مصابيح Philips القياسية

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