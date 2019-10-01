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    Vision رؤية إضافية

    9006PRB1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة.

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    Vision رؤية إضافية

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    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع مصباح قياسي

    • نوع المصباح: HB4
    • 12 فولت، 55 واط
    • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
    • أفضل قيمة مقابل المال
    • عدد اللمبات: 1
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    تعكس لمبات Vision ضوءًا أكثر بنسبة 30% مقارنة بمصابيح الهالوجين

    تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. وتعكس لمبات Vison شعاعًا أطول لمزيد من السلامة والراحة. نحن ننتج باستمرار أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية، لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.

    تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

    يشكّل الضوء عاملاً أساسيًا في القيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية النشطة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية بشكل عام وإنارة الطرقات.

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديل لمبات المصابيح الأمامية بالأزواج للحصول على أداء ضوء متماثل.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
      أبرز ما في المنتج
      ضوء أكثر بنسبة 30%

    • وصف المنتج

      تطبيق
      شعاع ثنائي
      القاعدة
      P22d
      ممتثلة لقواعد إدارة النقل
      نعم
      النطاق
      الرؤية
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      HB4

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      أكثر من 400 ساعة

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      لغاية 3200 كيلفن

    • الخصائص الكهربائية

      فولتية
      12  فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      55  واط

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8711500247261
      EAN3
      8711500247278

    • معلومات حول المنتج المغلف

      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

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