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WhiteVision

لمبة المصباح الأمامي للسيارة

9005WHVB1
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    WhiteVision لمبة المصباح الأمامي للسيارة

    9005WHVB1

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision لمبة المصباح الأمامي للسيارة

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision لمبة المصباح الأمامي للسيارة

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

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      تأثير مصباح Xenon أبيض مكثّف

      • نوع المصباح: HB3
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12.8 فولت، 65 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      تجربة قيادة متميّزة مع تأثير مصباح Xenon أبيض قوي

      تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، لذا فهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. مع حرارة اللون العالية والغطاء الأبيض الأنيق، تُعد WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. كما تُعد تقنية الطلاء الحائزة على براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة متطورة تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض حقيقي.

      تأثير Xenon أبيض للحصول على مظهر في غاية الأناقة

      تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الأنيقة.

      ضوء أبيض قوي بنسبة 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

      حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويُعد أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. حيث يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب في إبهار أعين سائقي السيارات أمامك.

      أفضل فترة استهلاك ضمن فئته من أجل متعة قيادة تدوم طويلاً

      تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وهذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره المصابيح المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل والحصول على قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار المصباحين H4 وH7 بفولطية قياسية قدرها 13,2 فولت)

      شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

      تتميز المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips بضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن يضيء الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد يجلو الظلام فورًا. إنه الشعاع المتميّز الذي يمنحك تجربة قيادة متميّزة.

      تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

      إن الحصول على ضوء أبيض بجودة قصوى وحرارة لون تبلغ 3700 كلفن يعني أن المصابيح الأمامية تعكس الإشارات واللافتات على الطريق بشكل أفضل. كما أن الضوء الأبيض يبقيك متيقظًا أثناء الليل، لتتمتّع بتجربة قيادة أكثر راحة ليلاً.

      تتميز مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة العالية والاهتزازات، ما يقلل خطر تعطّل المصابيح بعد فترة قصيرة. كذلك، تسمح لمبات السيارة المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بزيادة الضغط داخل اللمبة لإنتاج ضوء أقوى وتوفير فترة استهلاك أطول.

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لزيادة مستوى الوضوح إلى الحد الأقصى

      يسمح إخراج الضوء المحسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويمنحك وإياهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        HB3
        المجموعة
        WhiteVision
        الاستخدام
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        القاعدة
        P20d
        التسمية
        مصباح HB3 9005 WHV ‏12.8 فولت 65 واط P20d
        فولتية
        12.8  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        65  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        تصل إلى 3700 كلفن
        لومن
        1860/-12%

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        9005WHVB1
        رمز الطلب
        37475930

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900374759
        EAN3
        8727900374766
        نوع العلبة
        B1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        3.6  سم
        الوزن الصافي
        42  غ

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الصافي لكل قطعة
        0.197  غ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        19  سم
        العرض
        19  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.42  كلغ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        ميزات المنتج
        تأثير مصباح xenon أبيض مكثّف

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60W  واط

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