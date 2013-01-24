تجربة قيادة متميّزة مع تأثير مصباح Xenon أبيض قوي

تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، لذا فهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. مع حرارة اللون العالية والغطاء الأبيض الأنيق، تُعد WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. كما تُعد تقنية الطلاء الحائزة على براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة متطورة تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض حقيقي.