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لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، لذا فهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. مع حرارة اللون العالية والغطاء الأبيض الأنيق، تُعد WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. كما تُعد تقنية الطلاء الحائزة على براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة متطورة تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض حقيقي.
تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الأنيقة.
حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويُعد أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. حيث يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب في إبهار أعين سائقي السيارات أمامك.
تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وهذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره المصابيح المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل والحصول على قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار المصباحين H4 وH7 بفولطية قياسية قدرها 13,2 فولت)
تتميز المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips بضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن يضيء الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد يجلو الظلام فورًا. إنه الشعاع المتميّز الذي يمنحك تجربة قيادة متميّزة.
إن الحصول على ضوء أبيض بجودة قصوى وحرارة لون تبلغ 3700 كلفن يعني أن المصابيح الأمامية تعكس الإشارات واللافتات على الطريق بشكل أفضل. كما أن الضوء الأبيض يبقيك متيقظًا أثناء الليل، لتتمتّع بتجربة قيادة أكثر راحة ليلاً.
يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة العالية والاهتزازات، ما يقلل خطر تعطّل المصابيح بعد فترة قصيرة. كذلك، تسمح لمبات السيارة المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بزيادة الضغط داخل اللمبة لإنتاج ضوء أقوى وتوفير فترة استهلاك أطول.
يسمح إخراج الضوء المحسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويمنحك وإياهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.
وصف المنتج
خصائص الضوء
فترة الاستهلاك
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الخصائص الكهربائية