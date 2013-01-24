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Xenon Vision

لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

85415VIS1
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    Xenon Vision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85415VIS1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يستبدل مصباح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا مع ملاءمة لون المصباح الذي لم يتم تغييره، وذلك بفضل تقنية استبدال المصباح الواحد الجديدة. بالتالي، يعدّ المصباح البديل المثالي، كما أنه اقتصادي! إكتشف كلّ المميزات

    Xenon Vision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يستبدل مصباح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا مع ملاءمة لون المصباح الذي لم يتم تغييره، وذلك بفضل تقنية استبدال المصباح الواحد الجديدة. بالتالي، يعدّ المصباح البديل المثالي، كما أنه اقتصادي! إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يستبدل مصباح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا مع ملاءمة لون المصباح الذي لم يتم تغييره، وذلك بفضل تقنية استبدال المصباح الواحد الجديدة. بالتالي، يعدّ المصباح البديل المثالي، كما أنه اقتصادي! إكتشف كلّ المميزات

    Xenon Vision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يستبدل مصباح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا مع ملاءمة لون المصباح الذي لم يتم تغييره، وذلك بفضل تقنية استبدال المصباح الواحد الجديدة. بالتالي، يعدّ المصباح البديل المثالي، كما أنه اقتصادي! إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      مثالي للاستبدال

      • نوع المصباح: D1S
      • حزمة مكونة من: 1
      • 85 فولت، 35 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      استبدال كل مصباح على حدة

      بفضل تقنية استبدال كل مصباح على حدة، تسمح لك مصابيح Xenon Vision بتغيير كل لمبة على حدة وفي الوقت نفسه ملاءمة حرارة لون المصباح الذي لم تغيره. إنه أفضل خيار اقتصادي لاستبدال المصابيح.

      تلائم مصابيح Xenon Vision بشكل مثالي المصباح الذي لم يتم تغييره

      تستبدل مصابيح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا وفي الوقت نفسه تلائم لون المصباح الذي لم يتم تغييره. وتسمح تقنية الاستبدال الجديدة لمصباح واحد باستبدال كل مصباح على حدة مع الحفاظ على مطابقة حرارة لون المصباح الذي لم يتم استبداله. وبالتالي تمثّل مصابيح Xenon Vision الحل المثالي لاستبدال مصباح واحد.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN3
         8727900364903 
        EAN1
         8727900364897 
        نوع العلبة
        S1

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        85  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        35  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        2200h

      • خصائص الضوء

        لومن
        3350 ±300  لومن
        حرارة اللون
        حتى 4300 كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        85415VIS1
        رمز الطلب
        36489733

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.307  كلغ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        14,6  سم
        العرض
        13,1  سم

      • وصف المنتج

        نوع
        D1S
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح D1S Vision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        Xenon Vision
        التقنية
        زينون
        القاعدة
        PK32d-2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        2
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        153.5  غ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        12.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        73.2  غ
        العرض
        6.8  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        مثالي للاستبدال

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