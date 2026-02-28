ببساطة، سجّل عملية الشراء عبر الإنترنت لتمديد ضمانك

إنّ فترة استهلاك مصابيح Xenon LongerLife أطول من أي مصابيح Xenon من Philips أخرى. ولراحة بال كاملة، يمكنك الحصول على ضمان إضافي لمدة 3 سنوات مجانًا. ببساطة سجّل عملية الشراء على الموقع https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty واتبع 3 خطوات بسيطة: 1. أولاً، تأكّد من أنك قد اشتريت منتجًا أصليًا من Philips عبر استخدام شهادة ملصق الأصالة الموجود على تغليف المنتج. 2. بعد التحقق من أصالة المنتج، أكمل إدخال معلوماتك عبر الإنترنت وقدّم إثبات شراء. 3. أخيرًا، اطبع شهادة الضمان لمدة 7 سنوات واحتفظ بها.