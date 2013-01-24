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BlueVision ultra

لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

85415BVUC1
  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة
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    BlueVision ultra لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85415BVUC1

    القيادة بأناقة

    قامت Philips بتصميم Xenon BlueVision ultra للسائقين الذين يبحثون عن أسلوب أنيق وأقصى حد من السطوع. يمنح هذا المصباح أسلوبًا جميلاً وتأثيرًا مميزًا باللون الأزرق (حرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن) مع توفير ضوء قوي جدًا في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    BlueVision ultra لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    القيادة بأناقة

    قامت Philips بتصميم Xenon BlueVision ultra للسائقين الذين يبحثون عن أسلوب أنيق وأقصى حد من السطوع. يمنح هذا المصباح أسلوبًا جميلاً وتأثيرًا مميزًا باللون الأزرق (حرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن) مع توفير ضوء قوي جدًا في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    قامت Philips بتصميم Xenon BlueVision ultra للسائقين الذين يبحثون عن أسلوب أنيق وأقصى حد من السطوع. يمنح هذا المصباح أسلوبًا جميلاً وتأثيرًا مميزًا باللون الأزرق (حرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن) مع توفير ضوء قوي جدًا في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    BlueVision ultra لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    القيادة بأناقة

    قامت Philips بتصميم Xenon BlueVision ultra للسائقين الذين يبحثون عن أسلوب أنيق وأقصى حد من السطوع. يمنح هذا المصباح أسلوبًا جميلاً وتأثيرًا مميزًا باللون الأزرق (حرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن) مع توفير ضوء قوي جدًا في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      حد أقصى من تأثير اللون الأزرق (حرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن)

      • نوع المصباح: D1S
      • حزمة مكونة من: 1
      • 85 فولت، 35 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      توفر مصابيح Xenon HID (التفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق وفي رؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر بكثير من المصابيح التقليدية.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.

      حرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لسطوع أمثل

      بفضل حرارة لون تبلغ 6000 كلفن، توفر مصابيح Xenon BlueVision ultra للسائقين الأكثر تطلبًا ضوءًا مميزًا مائلاً إلى الأزرق البارد لإضاءة قوية جدًا على الطريق.

      أثر ضوء أزرق أنيق إلى أقصى حد

      تم تصميم مصابيح Xenon BlueVision ultra للسائقين الذين يبحثون عن أسلوب أنيق، فهو يعكس ضوءًا بأثر أزرق فريد في المصابيح الأمامية لسيارتك.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة شديدة السخونة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: وذلك إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        C1
        EAN1
        8727900365467
        EAN3
        8727900365443

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        85  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        35  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 2500 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        5000  كلفن
        لومن
        3200 ±450  لومن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        85415BVUC1
        رمز الطلب
        36546733

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        5.7  سم
        الطول
        11,1  سم
        العرض
        9.6  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.204  كلغ

      • وصف المنتج

        نوع
        D1S
        الاستخدام
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التسمية
        مصباح D1S BlueVision ultra
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        مصباح BlueVision Ultra
        التقنية
        زينون
        القاعدة
        PK32d-2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        97  غ
        الارتفاع
        9,3  سم
        الطول
        5.4  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        73.2  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        2
        العرض
        • 5.4  سم
        • 6.8  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        ميزات المنتج
        حد أقصى من أثر اللون الأزرق يصل إلى 6000 كلفن

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