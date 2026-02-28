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85126XVS1
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين.
نوع المصباح: D2R
85 فولت، 35 واط
عدد اللمبات: 1
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات
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