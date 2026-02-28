تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 5000 كلفن، ما يعني أن أضواء المصابيح الأمامية لديك تنعكس على العلامات والإشارات الموضوعة على الطريق بشكل أفضل. يُعد اللون الأكثر بياضًا أفضل للتركيز، ويبقيك متيقظًا في الليل، لتتمكّن من الاستمتاع بتجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا.