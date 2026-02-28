ضمان لمدة عامين
85126SYS1
سلامتك تهمّنا - مضمونة
يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية.
نوع المصباح: D2R
85 فولت، 35 واط
عدد اللمبات: 1
توفر مصابيح LongerLife Xenon من Philips مستويات عالية من الجودة والسلامة. ومن تاريخ شرائها، ستحصل تلقائيًا على ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.
إنّ فترة استهلاك مصابيح Xenon LongerLife أطول من أي مصابيح Xenon من Philips أخرى. ولراحة بال كاملة، يمكنك الحصول على ضمان إضافي لمدة 3 سنوات مجانًا. ببساطة سجّل عملية الشراء على الموقع https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty واتبع 3 خطوات بسيطة: 1. أولاً، تأكّد من أنك قد اشتريت منتجًا أصليًا من Philips عبر استخدام شهادة ملصق الأصالة الموجود على تغليف المنتج. 2. بعد التحقق من أصالة المنتج، أكمل إدخال معلوماتك عبر الإنترنت وقدّم إثبات شراء. 3. أخيرًا، اطبع شهادة الضمان لمدة 7 سنوات واحتفظ بها.
يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.
المراجعات