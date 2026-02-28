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  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية

Xenon LongerLifeضمان Xenon

85126SYC1

سلامتك تهمّنا - مضمونة

يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية.

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قم بتمديد ضمانتك الممتدة أصلاً لمدة 4 سنوات إلى 7 سنوات في 3 خطوات بسيطة

سلامتك تهمّنا - مضمونة

  • نوع المصباح: D2R

  • 85 فولت، 35 واط

  • عدد اللمبات: 1

تأتي مصابيح Xenon LongerLife مع ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

تأتي مصابيح Xenon LongerLife مع ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

توفر مصابيح LongerLife Xenon من Philips مستويات عالية من الجودة والسلامة. ومن تاريخ شرائها، ستحصل تلقائيًا على ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

ببساطة، سجّل عملية الشراء عبر الإنترنت لتمديد ضمانك

ببساطة، سجّل عملية الشراء عبر الإنترنت لتمديد ضمانك

إنّ فترة استهلاك مصابيح Xenon LongerLife أطول من أي مصابيح Xenon من Philips أخرى. ولراحة بال كاملة، يمكنك الحصول على ضمان إضافي لمدة 3 سنوات مجانًا. ببساطة سجّل عملية الشراء على الموقع https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty واتبع 3 خطوات بسيطة: 1. أولاً، تأكّد من أنك قد اشتريت منتجًا أصليًا من Philips عبر استخدام شهادة ملصق الأصالة الموجود على تغليف المنتج. 2. بعد التحقق من أصالة المنتج، أكمل إدخال معلوماتك عبر الإنترنت وقدّم إثبات شراء. 3. أخيرًا، اطبع شهادة الضمان لمدة 7 سنوات واحتفظ بها.

تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

المواصفات التقنية

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