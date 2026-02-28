ضمان لمدة عامين
85122WHVS1
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تقوم مصابيح Xenon WhiteVision من Philips بإنشاء شكل أبيض قوي لسيارتك وتحسين رؤيتك مع ضوء أبيض بحرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن على الطرقات. إنه الخيار المثالي لمصابيح Xenon الأمامية الملائمة لشكل مصابيح LED.
نوع المصباح: D2S
85 فولت، 35 واط
عدد اللمبات: 1
إن لمبات Xenon WhiteVision حائزة على شهادة ECE وتوفّر ضوءًا أبيض قويًا يسمح باستخدامه على الطريق. فهي تمنحك أعلى مستوى من الرؤية المثالية من دون التسبب بأي إزعاج للسيارات المقابلة، وذلك بفضل لون المصباح الأمامي المتناغم مع مصابيح LED.
ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 5000 كلفن، ما يعني أن أضواء المصابيح الأمامية لديك تنعكس على العلامات والإشارات الموضوعة على الطريق بشكل أفضل. يُعد اللون الأكثر بياضًا أفضل للتركيز، ويبقيك متيقظًا في الليل، لتتمكّن من الاستمتاع بتجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.
المراجعات