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Xenon Visionلمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

85122VIS1

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

يستبدل مصباح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا مع ملاءمة لون المصباح الذي لم يتم تغييره، وذلك بفضل تقنية استبدال المصباح الواحد الجديدة. بالتالي، يعدّ المصباح البديل المثالي، كما أنه اقتصادي!

عرض جميع المزايا

مثالي للاستبدال

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

  • نوع المصباح: D2S

  • 85 فولت، 35 واط

  • عدد اللمبات: 1

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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