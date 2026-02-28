ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
75PUT8265/56
4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة.
189 سم (75 بوصة)
دعم تنسيقات HDR الأساسية
محرك P5 Perfect Picture
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
استخدم صوتك للتحكّم بتلفزيون Philips الذي يعمل بنظام Android. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو العثور على المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك للتلفزيون. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية والمتوافقة مع مساعد Google، مثل خفت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة. فقد ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون، وأصبح بإمكانك استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي من Philips بواسطة الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغّل التلفزيون أو غيّر القناة أو بدّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات Amazon قد لا تكون متوفرة دائمًا في بلدك. (حاليًا، تعمل تطبيقات Amazon في المملكة المتحدة، وألمانيا، والنمسا فقط)
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة تلفزيون Philips التي تعمل بنظام التشغيل Android O (8) أو إصدارات أحدث. يتوفر GA بلغات وبلدان محددة. سيتم توسيع قائمة اللغات/البلدان المدعومة مع مرور الوقت. للاطّلاع على أحدث قائمة للغات والبلدان المعتمدة، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك لدينا.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.