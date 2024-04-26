العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
تلفزيون ذكي
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
تفاعل المستخدم
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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