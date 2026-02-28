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  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
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  • رسم على جانب الوصلة
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6000 seriesدقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

75PUT6303/56

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. تتميّز السلسلة 6000 من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء،

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مع Pixel Plus Ultra HD

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

  • 189 سم (75 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • DVB-T/T2

حاملتان رفيعتان وأنيقتان لإبراز الوزن الخفيف

عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

دقة مذهلة لإنشاء صورة أفضل، كل منطقة على حدة

تحسّن الدقة المذهلة حدة الصورة ككل وتفاصيلها، كل منطقة على حدة. وبالإضافة إلى التحسينات المتطورة للصورة الإجمالية، يتم إجراء تحليل إضافي للتفاصيل والألوان المحلية. وتكون النتيجة النهائية صورًا تنبض بالحياة وطبيعية وشبيهة بالواقع.

أبعاد رفيعة تكمّل التصميم الداخلي لديك

أبعاد رفيعة تكمّل التصميم الداخلي لديك

يُضفي التلفزيون الرفيع جدًا من Philips طابعًا فريدًا بفضل أبعاده الرفيعة والمتطورة. فما المانع أن يكون التلفزيون جميلاً وعمليًا في الوقت نفسه؟

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%

  3. تجدر الإشارة إلى أن وظيفة HDR في التلفزيون لديك لن تكون متوفرة إلا عبر تحديث البرنامج الثابت بواسطة USB.