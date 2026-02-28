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75MLED631/56
لكل لحظة حماسية
يتميز هذا التلفزيون MLED631 بمحرك الصور الذكي P5 AI الذي يوفر تفاصيل فائقة للصور وحركة سلسة مدمجة بذكاء، ما يتيح تجربة ألعاب آسرة. يقدم لك تلفزيون Mini-LED الأقل تكلفة لدينا صورة فائقة. تكشف تقنية Quantum Dot عن تفاصيل وألوان مذهلة في أي إضاءة.
تلفزيون ذكي MiniLED مقاس 189 cm(75")
محرك الصور الذكي P5 AI
Google TV™
Dolby Vision وDolby Atmos
يستفيد محرك الصور الذكي Philips P5 بالذكاء الاصطناعي من خوارزميات التعلّم العميق لتحسين التباين ودقة الألوان والحدة في الوقت الفعلي. ومن خلال تجاوز اختناقات الإشارة وإزالة التشوهات ديناميكياً، فإنه يوفر وضوحاً مثالياً بمستوى الدقة الأصلية.
ألوان أكثر جرأة. درجات بيضاء أكثر نقاءً. درجات سوداء أكثر عمقاً. تتيح تقنية النقاط الكمومية MiniLED صورة ساطعة وغنية بالتفاصيل مع تباين فائق الدقة، وستشاهد ألواناً أكثر من أي وقت مضى!
بفضل تقنيتَي Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة بصرياً وصوتياً. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، من دون المزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون معتمة لدرجة يصعب تمييزها! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك فعلاً.
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المراجعات
تختلف تطبيقات Android المتوفرة حسب البلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة متجر Google Play المحلي لديك.
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى الرجوع دائماً إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر التجزئة.
يختلف توفر تطبيقات التلفزيون الذكي حسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يختلف تطبيق Philips TV Remote والوظائف المرتبطة به حسب طراز التلفزيون ومشغل الخدمة والبلد، وكذلك حسب طراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يعتمد دليل البرامج الإلكتروني (EPG) وإمكانية العرض الفعلية (حتى 8 أيام) على البلد ومشغل الخدمة.
يتطلب اشتراكاً في Netflix. يخضع للشروط الواردة على https://www.netflix.com
تتوفر Amazon Prime بلغات وفي بلدان محددة.
Amazon وAlexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وفي بلدان محددة.
يتطلب اشتراكاً في Disney+. يخضع للشروط الواردة على https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney والكيانات المرتبطة بها. تتوفر Disney+ بلغات وفي بلدان محددة.
يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان مختلفة وفقاً لأنواع المنتجات.
يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها حسب البلد واللغة.
حجم الذاكرة (Flash): 64GB، وقد تختلف مساحة القرص الفعلية المتوفرة (اعتماداً على، على سبيل المثال، التطبيقات المثبتة (مسبقاً)، ونظام التشغيل المثبت، وما إلى ذلك).
Google TV هو اسم تجربة البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
Google TV هو اسم تجربة البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. إن YouTube وOk Google والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لشركة Google LLC.
الصور لأغراض توضيحية
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى الرجوع دائماً إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر التجزئة.