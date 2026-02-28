صورة وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

بفضل تقنيتَي Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة بصرياً وصوتياً. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، من دون المزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون معتمة لدرجة يصعب تمييزها! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك فعلاً.