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65PUT7805/56
اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips
أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة.
164 سم (65 بوصة)
DOLBY VISION وDOLBY ATMOS
دعم تنسيقات HDR الأساسية
محرك P5 Perfect Picture
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل للاستمتع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغِّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة للتلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix وAmazon Prime Video.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو للشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة. قد تكون الوظائف الصوتية مقيّدة في بعض البلدان