اسمع أدقّ التفاصيل مع صوت DTS المتميّز

تتطلّب مكبرات الصوت الرائعة التلفزيون تستلزم محرك معالجة قويًا جداً يحافظ على نقاء المحتوى الصوتي الأساسي. وقد تم تصميم مجموعة DTS Premium Suite خصيصًا لتزويد العملاء بالتجربة التي يتوقّعون الحصول عليها من معالجة صوت عالية الأداء: صوت محيط غامر مع جهير عميق وغني وحوار نقي تمامًا بمستويات صوت قصوى ومن دون أي تقلبات أو مقاطعة أو تشويش.