ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
65PUT7406/56
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء كنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وعناصر Android الذكية والسلسلة.
صوت من Dolby Atmos
دعم تنسيقات HDR الأساسية
164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.