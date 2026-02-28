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OLEDتلفزيون Ambilight بدقة 4K

65OLED708/56

مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك.

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تلفزيون Ambilight بدقة 4K

مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

  • تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)

  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي

  • صوت من Dolby Atmos

  • Google TV™

اغمر نفسك ببرامجك المفضلة. تلفزيون Ambilight.

اغمر نفسك ببرامجك المفضلة. تلفزيون Ambilight.

تُعد تلفزيونات Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED خلف الشاشة التي تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، فتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع برامجك وأفلامك وألعابك المفضلة.

بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

التفاصيل والعمق. OLED Ambilight TV.

التفاصيل والعمق. OLED Ambilight TV.

تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED Ambilight، الذي يتميز بدقة 4K (UHD)، مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية، حيث تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الرئيسية، ومن ثَمَّ ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

  5. يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.

  6. يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.

  7. يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.

  8. يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com

  9. إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

  10. حجم الذاكرة (Flash) : ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)

  11. إن لوحات تلفزيون OLED من Philips معتمدة على أنها خالية من الوميض والوهج المزعج من قِبل UL.

  12. إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.

  13. إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.