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65MLED631/56
لكل لحظة حماسية
يتميز تلفزيون MLED631 بمحرك الصور الذكي P5 AI Smart لتقديم تفاصيل رائعة للصورة وحركة سلسة ممزوجة بذكاء، ما يتيح تجربة ألعاب آسرة. يقدم لك تلفزيون Mini-LED الأقل سعراً لدينا صورة رائعة. وتكشف تقنية النقاط الكمومية عن تفاصيل وألوان مذهلة في أي إضاءة.
تلفزيون ذكي MiniLED بحجم 164cm(65")
محرك الصور الذكي P5 بالذكاء الاصطناعي
Google TV™
Dolby Vision وDolby Atmos
يستفيد محرك الصور الذكي Philips P5 بالذكاء الاصطناعي من خوارزميات التعلّم العميق لتحسين التباين ودقة الألوان والحدة في الوقت الفعلي. ومن خلال تجاوز اختناقات الإشارة وإزالة التشوهات ديناميكياً، فإنه يوفر وضوحاً مثالياً بمستوى الدقة الأصلية.
ألوان أكثر جرأة. درجات بيضاء أكثر نقاءً. درجات سوداء أكثر عمقاً. تتيح تقنية النقاط الكمومية MiniLED صورة ساطعة وغنية بالتفاصيل مع تباين فائق الدقة، وستشاهد ألواناً أكثر من أي وقت مضى!
بفضل تقنيتَي Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة بصرياً وصوتياً. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، من دون المزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون معتمة لدرجة يصعب تمييزها! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك فعلاً.
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المراجعات
تختلف تطبيقات Android المتوفرة حسب البلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى الرجوع دائماً إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر البيع بالتجزئة.
يختلف توفر تطبيقات التلفزيون الذكي حسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يختلف تطبيق Philips TV Remote والوظائف ذات الصلة حسب طراز التلفزيون ومشغل الخدمة والبلد، وكذلك حسب طراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يعتمد دليل البرامج الإلكتروني (EPG) وإمكانية عرضه الفعلية (حتى 8 أيام) على البلد ومشغل الخدمة.
يتطلب اشتراكاً في Netflix. يخضع للشروط الواردة على https://www.netflix.com
تتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
إن Amazon وAlexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يتطلب اشتراكاً في Disney+. يخضع للشروط الواردة على https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney والكيانات المرتبطة بها. تتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان مختلفة وفقاً لأنواع المنتجات.
يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها حسب البلد واللغة.
حجم الذاكرة (Flash): 64GB، وقد تختلف مساحة القرص الفعلية المتاحة (اعتماداً، على سبيل المثال، على التطبيقات المثبتة مسبقاً أو المثبتة ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك).
Google TV هو اسم تجربة البرنامج على هذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
Google TV هو اسم تجربة البرنامج على هذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. إن YouTube وOk Google والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لشركة Google LLC.
الصور لأغراض توضيحية
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى الرجوع دائماً إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر البيع بالتجزئة.