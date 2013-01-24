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تلفزيون احترافي

58BFL2114/12
التصنيف الإجمالي / 5
  • إنتاجية احترافية إنتاجية احترافية إنتاجية احترافية
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    تلفزيون احترافي

    58BFL2114/12

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

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      إنتاجية احترافية

      بفضل Chromecast المضمّن وHDMI بميزة التوصيل السريع

      • 58 بوصة، B-Line
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      Chromecast مضمّن لمشاركة المحتوى لاسلكيًا

      نظّم اجتماعات بسلاسة أكبر وسرعة أعلى بفضل الاتصال اللاسلكي السلس بالشاشة الكبيرة من أي جهاز Apple أو Windows أو Android™‎. يتيح Chromecast المضمّن إمكانية إرسال العروض التقديمية والوسائط من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي على الفور بدقة تصل إلى 4K. كذلك، يتميّز بسعر مقبول ولا يتطلب جهازًا إضافيًا، وهو آمن للاستخدام في الشركات.

      اكتشاف HDMI بميزة التوصيل السريع مع وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي

      عندما لا يكون الاتصال اللاسلكي ممكنًا، تتعرّف وظيفة اكتشاف HDMI بميزة التوصيل السريع على التوصيلات المباشرة بالكبلات من مصادر العرض التقديمي وتتعامل تلقائيًا مع تغييرات المصدر ووظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل.

      تقدّم لك تحديثات Android آخر الوظائف

      تتميّز أجهزة تلفزيون Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعددية استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.

      الوصول إلى متجر Google Play للتطبيقات والوسائط

      استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.

      تكامل النظام مع تصديق Crestron Connected

      قم بتوصيل شاشة Philips الاحترافية هذه بشبكة Crestron لتحكّم كامل عن بُعد عبر الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يمكنك تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وجدولة المحتويات وإدارة الإعدادات وتوصيل الأجهزة الخارجية بسهولة. يوفر Crestron Connected®‎ حلاً سريعًا وموثوقًا به وآمنًا على مستوى المؤسسات، لمشاركة المحتويات سلكيًا ولاسلكيًا من أجهزة Apple وWindows وAndroid وLinux.

      أداة جدولة لتشغيل المحتويات في أوقات محددة

      تسهّل أداة الجدولة المضمّنة تشغيل المحتويات والتطبيقات وفقًا لوقت محدد في اليوم لتوفير بيئة أكثر جاذبية مع نتائج أفضل.

      التشغيل والمراقبة والصيانة عبر CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.

      قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد مع AppControl

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips بشكل كامل ومركزي. يسمح لك AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، لتتمكّن من تزويد النزلاء والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        146  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        58  بوصة
        دقة اللوحة
        3840x2160p
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        5000:1

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • صوت DTS استوديو
        إخراج مكبر الصوت الخارجي
        1,5 واط أحادي، 8 أوم

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • تلفزيون Android

        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*
        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • YouTube
        • متجر Google Play*
        • Google Play Music
        • Google Play Movies
        • Google Play Games

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        • HLS
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 3.0
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        HDMI1
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2

      • اتصال من الجزء السفلي

        الطاقة الخارجية
        12 فولت، 1,5 أمبير كحد أقصى
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        هوائي
        IEC-75
        إخراج مكبر الصوت الخارجي
        مقبس صغير
        تحكم خارجي
        RJ-48
        USB2
        USB 2.0
        HDMI2
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • تحديد الإدخال التلقائي
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • ميزات خاصة بالشركات

        عروض تقديمية سلكية
        • تحديد الإدخال التلقائي
        • تشغيل تلقائي
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        عروض تقديمية لاسلكية
        • Chromecast مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        وظائف اللافتات الإعلانية
        • CMND&Create
        • أداة الجدولة
        • محتويات إعلانية على الشاشة
        التحكم
        • Crestron Connected (الإصدار 2)
        • Extron
        • Neets
        قابل للتعديل
        • الشاشة الرئيسية
        • اسم الموقع
        • اسم الجهاز

      • ميزات التلفزيون الاحترافي

        الوضع الاحترافي
        • التحكّم بالإعدادات عند التشغيل
        • قفل قائمة التثبيت
        • قفل القائمة
        • الحدّ من مستوى الصوت
        التحكم
        • إدارة بُعد عبر IP باستخدام ميزة CMND
        • تحكّم API عبر JEDI من نظام Android
        • تحكّم عبر JAPIT من HTML5
        • AppControl
        الراحة
        • Google Assistant*
        • تسجيل الدخول إلى حساب Google
        • أكثر من 40 لغة قائمة معتمدة
        • توقّع الأحوال الجوية
        أمان
        • عزل مزدوج من الفئة II
        • مثبّط اللهب

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • دقة الشاشة المعتمدة

        HDMI 1/2
        ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
        موالف
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
        • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        USB‏، LAN
        • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1905A/12
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • محوّل من RJ48 إلى DB9
        اختياري
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع صوت 22AV2025B/00
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع أرقام 22AV2005B/00
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        77  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        113  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1302  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        760  ملليمترًا
        تعيين العمق
        81‏/86  ملليمترًا
        وزن المنتج
        15.1  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M6
        • 300 x ‏200 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة

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          • يستند توفّر Google Assistant إلى البلد وإعدادات اللغة. بهدف استخدام Google Assistant، يجب استخدام جهاز تحكّم عن بُعد اختياري مع ميزة الصوت.
          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC