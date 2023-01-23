تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. تلفزيون Ambilight.

بفضل تقنية Ambilight من الجيل التالي، تغمرك أضواء LED الموجودة خلف الشاشة في مجموعة مميزة من الألوان النابضة بتفاصيل أكثر وتحديد أفضل وتزامن معزز مع الحركة أكثر من أي وقت مضى! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضفاء الحيوية على شاشة فارغة مع مجموعة Aurora من الصور ومقاطع الفيديو المنسقة والتي تتناسب مع ميزة Ambilight تمامًا.