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اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips
أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة.
139 سم (55 بوصة)
DOLBY VISION وDOLBY ATMOS
دعم تنسيقات HDR الأساسية
محرك P5 Perfect Picture
إن SAPHI عبارة عن نظام تشغيل سريع وسهل الاستخدام، يمكّنك من الاستمتاع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة ومستندة إلى الرموز. انتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتطبيقات التلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، والمزيد غيرها.
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل للاستمتع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغِّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة للتلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix وAmazon Prime Video.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو للشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة. قد تكون الوظائف الصوتية مقيّدة في بعض البلدان